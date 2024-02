Elettricità, il ministro Pichetto: «I nuovi prezzi usciranno martedì, ma probabilmente costerà meno»

Attesi per martedì 6 febbraio i nuovi gestori e prezzi per quanto concerne l’elettricità. «Con il passaggio al mercato a tutela graduali, che è il passo intermedio, per arrivare in tre anni al mercato libero dei cosiddetti non vulnerabili posso dire ufficialmente che i nuovi gestori e i prezzi usciranno martedì», ha detto il ministro dell’Ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato a una iniziativa di Confedilizia. «Tutti i partiti erano per la proroga – ha continuato -, “perché arriva la batosta, costerà di più…”. Io credo che costerà di meno perché si è creata una condizione di mercato dove probabilmente la concorrenza ha fatto abbassare l’offerta. Dico probabilmente, il dato ufficiale dovrà darlo Arera». Per il ministro del governo Meloni si tratta di «un passo avanti: 4,5 milioni di utenti domestici che passano a questa fase intermedia per poi arrivare al mercato libero, salva la scelta di passare subito al mercato libero». E poi ancora: «A mia moglie ho detto chiaro: “Ti telefonano? Lascia stare, on far nulla”. Prima vedi che prezzo ti arriva, e sono convinto che, avendo un contratto storico con il monopolista di tanti anni fa, comunque, chi avrà vinto il mio territorio probabilmente applicherà un prezzo migliore», ha concluso.

Leggi anche: