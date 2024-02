L’ultima sfida di Sgarbi al governo Meloni: «Io fuori? Dimissioni ancora da negoziare, sarà una lunga agonia…»

Vittorio Sgarbi è fuori dal governo Meloni? Sì e no, fa notare oggi con un pizzico di “sadismo” verso la maggioranza di centrodestra il critico d’arte. Che venerdì ha rassegnato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura, certo. Ma le ha solo annunciate, appunto, e non formalizzate, precisa ora. «Non sono ancora un ex sottosegretario. Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il governo», ha detto Sgarbi all’emittente di Frosinone Teleuniverso a margine di un evento alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. «In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga», sibila il critico d’arte. In provincia di Frosinone Sgarbi è noto per essere anche sindaco di Arpino, dove l’opposizione gli rimprovera però l’assenza dal “suo” Comune e chiede ora che le sue vicissitudini politico-giudiziarie siano oggetto di un confronto in Consiglio comunale.

