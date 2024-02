Il trionfo di Taylor Swift e il rapper arrestato durante la premiazione: cos’è successo ai Grammy Award 2024 – I video

La stella di Taylor Swift illumina la notte dei Grammy Award. La cantante è riuscita a vincere per quattro volte il premio per il miglior album dell’anno con Midnights. Non era mai successo nei 66 anni di storia del premio e Swift ha superato così artisti come Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra. Gli altri premi li aveva portati a casa per Fearless, 1989 e Folklore. Ma alla Crypto.com Arena di Los Angeles ha fatto un’apparizione a sorpresa anche Céline Dion, mentre la canzone dell’anno è What i was made for di Billie Eilish, brano del film Barbie. Ma la scena più spettacolare si è svolta all’inizio della serata: subito dopo aver vinto tre premi il rapper Killer Mike è stato portato via in manette dalla polizia.

L’arresto

Il 48enne che si chiama Michael Santiago Render è un attivista politico e in passato è stato anche sostenitore di Joe Biden; è stato visto uscire con le manette ai polsi accompagnato da due agenti e altre tre persone. Il motivo del fermo non è stato comunicato. Qualcuno ha urlato alla polizia «Liberate Mike». Un funzionario dell’arena ha fatto sapere che è stato fermato per un’accusa di reato non specificata e non correlata con i Grammy Award. Spettacolare è stato il ritorno sul palco dopo tanti anni di Tracy Chapman, che ha cantato la sua hit Fast Car insiem a Luke Combs, in nomination nel country proprio per la cover del brano. Swift ha vinto battendo Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo e Ed Sheeran: sul palco ha annunciato che il suo nuovo album uscirà il 19 aprile. Stevie Wonder si è esibito al pianoforte in un duetto virtuale con Tony Bennett che appariva sullo schermo. Annie Lennox ha ricordato Sinead O’Connor cantando Nothing compares 2 U.

Le polemiche e le vittorie

Jay-Z, che ha ricevuto il Dr. Dre Global Impact Award, ha attaccato dal palco la giuria dei Grammy, accusandola di non aver mai premiato la moglie, Beyoncé, con l’Album dell’anno (ma lei in carriera ne ha vinti “appena” 32). Mentre secondo la Recording Academy la miglior registrazione dell’anno è quella del brano Flowers di Miley Cyrus. «Grazie. Però non cambierà niente. La mia vita era favolosa anche ieri. Non pensiate che non sia importante, ma grazie, buona serata!», ha detto lei. Victoria Monet ha vinto il suo primo Grammy come migliore nuova artista. Questo è il riepilogo dei premi consegnati durante la cerimonia condotta da Trevor Noah e trasmessa dalla Cbs:

album dell’anno: Midnights, Taylor Swift;

migliore registrazione: Flowers, Miley Cyrus;

canzone dell’anno: What was i made for?, Billie Eilish;

miglior album pop: Midnights, Taylor Swift;

miglior artista emergente: Victoria Monet;

migliore performance pop: Flowers, Miley Cyrus;

miglior album Urban Music: Manana Sera Bonito, Karol;

miglior album country: Bell Bottom Country, Lainey Wilson;

miglior canzone R&B: Snooze, SZA;

global impact award: Jay-Z.

Leggi anche: