Vittorio Feltri e quell’incontro al ristorante con Vincenzo De Luca. «È una persona divertente, sembra un comico»

Sembra un racconto fantascientifico e invece è successo davvero. Vincenzo De Luca, presidente della Campania e il giornalista Vittorio Feltri si sono incontrati in un ristorante di Brera. Galeotto fu un tavolo con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti e Melania Rizzoli (la foto dell’incontro è stata pubblicata sul sito Dagospia). «È una persona divertente, sembra un comico» racconta Feltri al Corriere della Sera. «L’ho visto per la prima volta. Quando è entrato noi eravamo già lì. Appena ci ha visto si è avvicinato e noi lo abbiamo invitato a stare con noi. Ha una carica di simpatia innata. Mi ha ricordato l’imitazione di Crozza. Mi sono trovato bene con lui. Si vede che è una persona di valore», spiega il pluridirettore. Hanno parlato di autonomia differenziata, visioni differenti. Il giornalista non ha obbiettato «perché al ristorante non avevo gli strumenti per eventualmente contestare le sue affermazioni». De Luca alla guida del Pd? «Sarebbe interessante. Certo, fare meglio della Schlein non mi pare difficile…», commenta Feltri.

(foto copertina da Dagospia)

Leggi anche: