Sanremo 2024, Alfa – «Vai!»

Dall’eliminazione all’esordio al Festival di Sanremo, nel mezzo una carriera già avviata. Il cantautore e rapper genovese, all’anagrafe Andrea De Filippi, nato il 22 agosto 2000, non è la prima volta che incrocia Sanremo sul suo percorso. L’anno scorso, infatti, era tra i 43 partecipanti alle audizioni per Sanremo Giovani, ma il giorno in cui si sarebbe dovuto presentare alla sede di Rai Radio a Roma è stato costretto a letto da una febbre molto alta. Ora, però, debutterà all’Ariston entrando dalla porta principale, come Big, anche per il successo che ha avuto nell’ultimo anno. Bellissimissima, singolo che gli è valso il disco di platino, è balzato nelle classifiche di tutte le piattaforme streaming. Cin Cin, canzone del 2019 che l’ha fatto conoscere sulla scena italiana, è stata certificata tre volte disco di platino. A Sanremo porterà Vai!, un brano dalle sonorità folk che tratta delle scelte di vita dei ragazzi di oggi, il più delle volte senza una meta precisa. Da Alfa l’obiettivo per ora è stato centrato, arrivare a Sanremo era un suo sogno sin da quando vedeva il Festival da piccolo con i nonni: «Se qualcuno mi avesse detto che sarei stato qui, non gli avrei creduto», ha dichiarato ai microfoni Rai. L’avventura canora in terra natia sarà anche un’occasione per farsi conoscere dal grande pubblico mentre su Spotify i fan più giovani lo premiano con una media di 2 milioni e mezzo di ascoltatori mensili. Se gli album d’esordio Before Wanderlust e Nord hanno lanciato la sua carriera, Vai! sarà la scommessa di quest’anno.

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai