Sanremo 2024, Sangiovanni – «Finiscimi»

«Finiscimi è una canzone nostalgica, struggente e malinconica. Per andare avanti a questa fine ho dovuto scrivere questa canzone». Così Sangiovanni, alias Giovanni Pietro Damian (Vicenza, 9 gennaio 2003), descrive il brano inedito con cui sale sul palco di Sanremo per la seconda volta. Il pensiero non può che andare alla fine della relazione con Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione (2020-2021) del talent show Amici di Maria De Filippi. I due si erano incontrati proprio all’interno del programma televisivo che ha visto il cantante arrivare al secondo posto. La rottura risale alla scorsa estate. Nel prosieguo della competizione Sangiovanni ha presentato numerosi singoli che hanno riscontrato il favore del pubblico: Tutta la notte, Hype e Lady (quadruplo disco di platino). A maggio 2021 presenta Malibu che sarà il singolo più ascoltato per la Fimi e sarà certificato sette volte disco di platino. L’anno si chiude con altri due brani premiati dalle vendite, Raggi gamma e Perso nel buio. Sull’onda del successo partecipa all’edizione di Sanremo 2022 con il brano Farfalle, piazzandosi nella classifica finale al quinto posto. Dopo l’esperienza sanremese esce il primo album, Cadere volare, che vende più di 50mila dischi. All’Ariston torna l’anno seguente, questa volta come ospite. Canta insieme ad Ariete la cover di Centro di gravità permanente, mentre con Gianni Morandi si esibisce in una versione originale della sua Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, in occasione dei 60 anni del brano.

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cazzo

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso