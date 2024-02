Sanremo 2024, Bob Sinclar in tilt sulle canzoni italiane: confonde Dalla con Battisti – Il video

Suonerà live dalla Costa Smeralda, ma è il grande impreparato di questa edizione del Festival di Sanremo. Si tratta del celebre dj e produttore discografico francese Bob Sinclar che, intervistato dal Tg1 sulla musica italiana, non ha di certo fatto un figurone. Su quali fossero le sue tre canzoni italiane preferite, si è trovato particolarmente in difficoltà: «Ancora tu di Lucio Dalla», è stata la sua prima risposta e gaffe. Il brano, però, non è del cantautore bolognese, bensì di Lucio Battisti. «Eros Ramazzotti», è il suo secondo cantante preferito. E infine, una generica: «Far l’amore». Il riferimento è chiaramente al brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, ma Bob Sinclar non sembra essere preparatissimo neanche su questo. Tra imbarazzo e scarsa preparazione, la giornalista ha quindi preferito non approfondire e non infierire.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: