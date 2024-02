Teresa Mannino ha paura delle scale dell’Ariston: «C’è una curva e sono di vetro, io non scendo» – Il video

«Io non scendo, sono scale diverse da tutte le scale del mondo. Quest’anno hai fatto la curva, sono di vetro… c’hai messo anche la cera?». Teresa Mannino è la terza conduttrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dopo il debutto di Marco Mengoni al fianco di Amadeus e poi Giorgia nella seconda serata. E quando il conduttore la annuncia, lei rimane in cima alle scale preoccupata all’idea di doverle scendere. «Queste scale sono diverse intanto perché non servono a niente», dice la comica siciliano, provando a convincere Amadeus che può continuare da lì, «ci sono altri otto ingressi. Le mette solo per farti venire l’ansia. Qua dietro c’è una fila di gente che prega, si fa il segno della croce, amuleti, non vogliono entrare più. E per tranquillizzarti cosa ti dice lui? “È il momento più bello, è il momento in cui ci sono 10 milioni di italiani che ti guardano”. Lo psicologo dovevi fare. Facciamo che io gestisco questa parte di palco, da quassù. Mi sono fatta anche gli occhiali progressivi, sono nuovi, mi devo ancora abituare».

