Sanremo, Mahmood e l’ingresso trionfale in sala stampa con la sua “Tuta Gold” – Il video

Il cantante stasera salirà sul palco dell’Ariston con i tenores di Bitti, per una rivisitazione di “Com’è profondo il mare”

Sui social tanti giornalisti stanno condividendo l’ingresso trionfale in sala stampa al Festival di Sanremo di Mahmood con le note del suo brano “Tuta Gold“. Un balletto che l’artista sta diffondendo un po’ ovunque nella città della kermesse canora. Stasera l’artista salirà sul palco dell’Ariston con i tenores di Bitti.

Stasera i Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu” saliranno sul palcoscenico con Mahmood, con una rivisitazione di “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla. Dalle pagine Facebook arriva l’incoraggiamento e un in bocca al lupo da parte di Daniele Cossellu: 92 anni, voce e mezza voce, capostipite e fondatore del gruppo nato nel 1974 e che negli anni ha avuto un continuo ricambio generazionale. Si rivolge così ai quattro cantori “Caros collegas e amigos”. Poi prosegue in sardo: “Stasera festeggeremo tutti insieme a voi. Sono onorato della vostra presenza su quel palco. Fatevi onore, per condividere questa esperienza con tutta la Sardegna”. Il gruppo ha cantanto con Peter Gabriel, Coleman, Lester Bowie e Frank Zappa. Su quel palco con Dino Ruiu, voce, Andrea Sella, mezza voce, Pierluigi Giorno, contra e Mario Pira, basso, ci sarà Cosseddu e tutta la Sardegna.

