Geolier commenta i fischi del pubblico dopo aver vinto la serata delle cover a Sanremo: «È stato bruttissimo»

«È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita». Queste le parole di Geolier, intervistato da Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera dopo aver vinto la quarta serata del Festival di Sanremo. L’artista napoletano si è aggiudicato il podio nella serata delle cover e dei duetti proposti dai 30 big in gara. Vincitore della serata: il rapper si è esibito con il medley insieme a Gue, Luchè e Gigi D’Alessio. Ed è stato fischiato dal pubblico dell’Ariston che non ha apprezzato le altre posizioni in classifica di artisti come la terza Annalisa con La Rappresentante di Lista in Sweet Dreams. O Ghali che con Ratchopper nel medley Italiano vero è arrivato quarto.

Geolier voterebbe Angelina Mango

«La donna è ispirazione per me – spiega l’artista napoletano – se penso a una donna può essere mia mamma che mi ha dato la vita o la mia ragazza, la donna nella musica è sempre stata la musa ispiratrice. Il rap, le rime aggressive, le pistole… io mi sento più un giornalista, scendo per strada e racconto quello che c’è, poi sta me mettere una virgola in modo positivo o in modo negativo, io la metto in modo positivo perchè voglio educare perché i ragazzi ascoltano tanto gli artisti, è una cosa che mi sento io che mi sono messo io sulle spalle». Dopo la vittoria ha ricevuto tante chiamate: «Dopo la prima sera quella di Gigi D’Alessio, di Insigne e di Alessandro Siani… quando ho visto il telefono ho detto: uà!». Ora vuole solo tornare a Napoli. E se dovesse votare… «Voterei Angelina Mango, mi ha proprio emozionato, ha emozionato anche mia mamma».

