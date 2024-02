Sanremo 2024, lo spettacolo di Ghali, «italiano vero» che canta (anche) in arabo – Il video

Ghali per la serata delle cover sceglie di concentrarsi su quello che riesce a essere un messaggio, un appello e un atto di amore. Accompagnato dal producer tunisino Rat Chopper, parte in arabo cantando Bayna brano che apre Sensazione Ultra (2022), ma anche il nome scelto per l’imbarcazione che Ghali ha donato a Mediterranea Saving Humans per supportare le missioni di soccorso in mare che salvano vite alle persone migranti. Poi si passa a Cara Italia, uno dei suoi primi stratosferisci successi commerciali, tanto che attirò l’attenzione del pubblico ma anche di una certa politica che mal digerì il pezzo. L’esibizione poi si chiude su L’italiano di Toto Cutugno, indugiando malinconicamente, sorretto da una composizione orchestrale illuminata, sul verso «Sono un italiano, un italiano vero». A fine esibizione i ringraziamenti di rito al maestro Melozzi, affiancato dall’alieno Rich Ciolino, che sta accompagnando Ghali ovunque in questa avventura, e poi alla madre, seduta in platea e infine all’Italia intera, che saluta con un Salam Aleikum.

