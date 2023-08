È morto il cantautore Toto Cutugno: aveva appena compiuto 80 anni

È morto all’età di 80 anni Toto Cutugno. Il cantautore si è spento alle 16 di oggi, martedì 22 agosto, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all’Ansa è stato il suo manager Danilo Mancuso. «Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi», ha spiegato. Cutugno aveva compiuto 80 anni lo scorso luglio. L’artista ha venduto oltre milioni di copie in tutto il mondo. Nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara nel 1943, e cresciuto in Liguria, Cutugno inizia la sua carriera musicale già all’età di 12 anni, imparando dapprima a suonare da autodidatta il tamburo e la batteria e successivamente suonando con diversi gruppi beat, tra cui i Nostradamus, Cocci di Vaso, Accanimenti Terapeutici e Ghigo e i Goghi. Uno dei primi successi arriva nel 1970 quanto i Toto e i Tati parteciparono al Disco per l’Estate del 1970 con Questo fragile amore.

Cutugno partecipò a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo (un record che condivide con Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa, ndr) e vincendolo una sola volta, nel 1980, con il brano Solo noi. Nel 1983, Malgrado non abbia vinto la kermesse arrivò l’exploit di Cutugno proprio dal palco dell’Ariston, quando con la sua chitarra stregò tutti con quello che negli anni a venire sarebbe diventato un successo mondiale: L’Italiano. Il brano, in realtà, era stato scritta per Celentano che però non volle cantarla a causa di quel «italiano vero» presente nel testo. «Non ho bisogno di dire che sono un italiano, un italiano vero, perché la gente lo sa che sono così», aveva spiegato “il molleggiato” a Cutugno. Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con il brano “Insieme: 1992“: fu il secondo artista italiano nella storia della kermesse a vincerlo, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Maneskin nel 2021. Innumerevoli le collaborazioni storiche dell’artista. Cutugno scrisse infatti brani anche per Adriano Celentano, Johnny Hallyday, Dalida, Miguel Bosé e Luis Miguel, Cristiano Minellono, senza dimenticare le innumerevoli collaborazioni con il Coro dell’Armata russa.

Leggi anche: