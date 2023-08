L’exploit di Sanremo ’83, i grandi duetti, la versione cinese. Così «L’Italiano» di Toto Cutugno è diventato leggenda – I video

«Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano…». Era il 1983 quando Toto Cutugno, morto oggi all’età di 80 anni, portò sul palco dell’Ariston durante il 33esimo Festival di Sanremo uno dei brani italiani più conosciuti al mondo: L’Italiano, appunto. Cutugno non vinse, si classificò al quinto posto, ma ricevette il premio «Cantanti e vincenti». Il successo era però dietro l’angolo. Planetario. Il brano ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato una sorta di “secondo inno” italiano. Cutugno spiegò che il brano non nacque a seguito di un rinnovato “patriottismo” dopo la vittoria ai Mondiali di Calcio dell’82. Si trattava di un brano scritto infatti nel 1981 per Adriano Celentano che però la rifiutò, tant’è che leggenda vuole che Cutugno – dopo il Festival – disse che se quell’anno c’era un perdente a Sanremo era proprio Celentano. Il brano riscosse un successo globale, tanto da essere tradotto in innumerevoli lingue. Non si contano poi le cover del brano, realizzate sia in passato ma anche ai nostri giorni. Basti pensare che nel 2015 Cutugno stesso ne realizzò una cover in cinese, ma anche una versione accompagnato dal Coro dell’Armata russa, dove era amatissimo. Ma il brano è un classico della musica italiana, tant’è che anche artisti contemporanei come Jovanotti e tanti altri nei loro live sia in Italia sia all’estero spesso amano cantare L’Italiano.

Il testo completo de «L’Italiano» di Toto Cutugno



Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano



Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente

E un partigiano come presidente

Con l’autoradio sempre nella mano destra

Un canarino sopra la finestra



Buongiorno Italia con i tuoi artisti

Con troppa America sui manifesti

Con le canzoni, con amore

Con il cuore



Con più donne e sempre meno suore

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia



Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io



Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero



Buongiorno Italia che non si spaventa

Con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu

E la moviola la domenica in TV



Buongiorno Italia col caffè ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria

E una Seicento giù di carrozzeria



Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia



Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io



Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero



(Ta-na-na-na-na-na-na

Ta-na-na-na-na-na-na

Ta-na-na-na-na, ta-na-na

Ta-na-na, ta-na-na)



Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

