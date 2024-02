Televoto in tilt a Sanremo 2024, Geolier e Annalisa invitano i fan a continuare a votare. Amadeus: «È tutto corretto»

Dopo l’annuncio della classifica provvisoria che ha svelato le carte in tavola all’inizio ultima serata del Festival di Sanremo, il televoto diventa decisivo per decretare il vincitore della 74esima edizione e milioni di spettatori stanno spingendo i loro artisti preferiti per portarli in alto in classifica. Tanto da mandare in tilt il sistema di ricezione dei messaggi. Sui social Annalisa e Geolier, rispettivamente terza e primo, invitano i loro fan a continuare a mandare sms con il loro codice per sostenerli, nonostante i tempi di risposta del messaggio di verifica si siano allungati all’inverosimile. Il problema è reale e così è Amadeus stesso a dover intervenire dal palco: «Mi dicono che c’è una sorta di record di televoto. Se trovate difficoltà state sereni, tutto sta procedendo nella maniera corretta, si sta smaltendo il traffico telefonico. Sta arrivando una quantità di televoto che mai era si era verificata nei precedenti Festival di Sanremo».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: