Sanremo 2024, inizia la finale dell’ultimo Festival di Amadeus: i fischi dell’Ariston all’annuncio della classifica provvisoria

In apertura della serata conclusiva della 74esima edizione, il conduttore ha chiesto di rispettare tutti gli artisti in gara

È sabato, il quinto giorno del Festival di Sanremo: le luci all’Ariston si accendono per l’ultima volta sulla 74esima edizione. L’ultima, dopo cinque consecutive, di Amadeus in veste di direttore artistico e conduttore. «Benvenuti alla serata finale di Sanremo», ha aperto subito dopo l’esibizione della banda dell’esercito, «ora iniziamo però dalla classifica provvisoria inedita». Dopo i fischi del teatro, interviene nuovamente: «Vanno bene i fischi, ci sono i sostenitori di uno o dell’altro artista, ma vi chiedo il rispetto di tutti i cantanti in gara».

1. Geolier – I’ p’ me, tu p’ te

2. Angleina Mango La noia

3. Annalisa Sinceramente

4. Ghali Casa Mia

5. Irama Tu no

6. Mahmood Tuta gold

7. Alessandra Amoroso Fino a qui

8. Loredana Bertè Pazza

9. Diodato Ti muovi

10. Alfa Vai

11. Il volo Capolavoro

12. Emma Apnea

13. Gazzelle Tutto qui

14. Fiorella Mannoia Mariposa

15. The Kolors Un ragazzo una ragazza

16. Il Tre Fragili

17. Santi Francesi L’amore in bocca

18. Mr Rain Due altalene

19. Negramaro Ricominciamo tutto

20. Ricchi e Poveri Ma non tutta la vita

21. Dargen D’Amico Onda alta

22. BigMama La rabbia non ti basta

23. Rose Villain Click! Boom

24. Clara Diamanti grezzi

25.Maninni Spettacolare

26. Renga Nek Pazzo di te

27. Bnkr44 Governo Punk

28. La Sad Autodistruttivo

29. Fred De Palma Il cielo non ci vuole

30. Sangiovanni Finiscimi

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: