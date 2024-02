L’ultimo affronto di Trump all’Europa: «La Russia vi attacchi pure se non pagate le spese Nato» – Il video

«Un presidente di un grosso Paese si è alzato in piedi e mi ha detto: “Se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia, ci proteggerete”?». Inizia così l’aneddoto raccontato da Donald Trump in uno dei suoi ultimi comizi in Carolina del Sud, prossima tappa delle primarie del Partito Repubblicano. Il dialogo rievocato dall’ex inquilino della Casa Bianca sarebbe avvenuto con il leader di uno Stato membro della Nato, alle cui richieste Trump ha risposto così: «Non avete pagato, siete morosi! No che non vi proteggeremo. Anzi, li incoraggerei a farvi quello che diavolo vogliono. Dovete pagare», avrebbe detto l’ex presidente riferendosi evidentemente alla Russia. Dichiarazioni incendiarie perfino per gli standard di Trump. Nel corso della campagna elettorale, il tycoon ha sostenuto più volte che, qualora fosse rieletto presidente, farebbe uscire gli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. Ma mai era giunto a spingersi dall’incoraggiare apertamente la Russia a fare ciò che meglio ritiene del suo vicinato europeo.

La reazione di Nato e Ue

L’ennesima affermazione controversa di Trump costringe a intervenire il numero uno dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. «La Nato resta pronta a difendere tutti i suoi alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti», replica senza mezzi termini il segretario generale della Nato. Stoltenberg ha poi detto di aspettarsi che, a prescindere dall’esito delle elezioni presidenziali di fine anno, «gli Stati Uniti resteranno un forte e fedele alleato». Per la Casa Bianca, quelle di The Donald sono «parole spaventose e squilibrate» con cui l’ex presidente «incoraggia le invasioni dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini». A condannare le parole di Trump sono anche i vertici Ue, con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che parla di «dichiarazioni sconsiderate». Se da un lato le uscite controverse di Trump suscitano timori tra gli alleati europei, dall’altro sottolineano ancora una volta «la necessità e l’urgenza per l’Ue di sviluppare una sua autonomia strategica e di investire nella difesa», conclude a nome dei 27 Michel.

Foto di copertina: EPA/John Mabanglo | L’ex presidente Usa, e candidato alle primarie repubblicane, Donald Trump (Las Vegas, 8 febbraio 2024)

