Il Fatto: Gino Cecchettin verso la candidatura alle Europee con il Pd

Secondo Il Fatto Quotidiano Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, potrebbe candidarsi alle elezioni europee di giugno con il Partito Democratico. Della possibilità, spiega il quotidiano, si parla da novembre. Ovvero da quando Gino, dopo l’omicidio della figlia, aveva detto che la morte di Giulia doveva ispirare a lavorare contro la violenza. E aveva anche detto che le battaglie femministe della figlia Elena erano diventate anche le sue. Il suo libro sulla figlia, edito da Rizzoli, uscirà il 5 marzo. E si parla anche di una fiction. Mentre lui si è affidato a un’agenzia letteraria per curare la sua comunicazione. Secondo il quotidiano su Gino si parla di una candidatura nella circoscrizione Nord-Est. La stessa in cui dovrebbe candidarsi Stefano Bonaccini, che però ancora non ha sciolto la riserva e che preferirebbe rimanere candidato per un eventuale terzo mandato alla presidenza dell’Emilia-Romagna.

