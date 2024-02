Quella somiglianza sospetta tra la canzone di Annalisa e Kylie Minogue che fa drizzare le antenne a Gabry Ponte – Il video

Puntuale come un orologio svizzero spuntano le prime polemiche su alcuni brani in gara al Festival di Sanremo, accusati di aver copiato da altri. A mettere in luce un’insindacabile somiglianza tra Sinceramente portato all’Ariston da Annalisa e Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue è il celebre dj Gabry Ponte, ex membro degli Eiffel 65. Con un video diffuso su TikTok, mette in luce come il ritornello della cantante arrivata terza alla kermesse canora sia particolarmente simile alla base dell’artista australiana. Ma l’accusa non arriva solo da Gabry Ponte. Con un commento ironico su Instagram, anche la conduttrice radiofonica ed esperta di musica Anna Pettinelli ha messo in luce la sospetta somiglianza, dopo la prima esibizione di Annalisa, con un breve e ironico: «La la la lalalalala. Kylie Minogue». Nei giorni scorsi, sono molti gli utenti che si sono sbizzarriti ipotizzando presunti plagi. A far drizzare le antenne agli appassionati di musica, infatti, è stata anche Vai! di Alfa, considerata molto vicina a Run dei OneRepublic, I p’ me, tu p’ te del tanto polemizzato Geolier, che in alcuni punti sembra ricordare Cenere di Lazza, e Tu no di Irama associata a Someone you loved di Lewis Capaldi.

