Sanremo 2024, Annalisa – «Sinceramente»

È tra le favorite di questo Festival di Sanremo sia per il successo di vendite degli ultimi anni e sia perché ormai è diventata un fenomeno popolare e virale sul web. Per Annalisa Scarrone (Savona, 5 agosto 1985), nota come Annalisa, questo è il sesto Sanremo in poco più di 11 anni. Il debutto è con Scintille nel 2013, brano scritto da Dardust e Antonio Galbiati, che si piazzerà nono. Due anni più tardi torna con la canzone Una finestra tra le stelle (disco di platino), quarta nella classifica finale. Nell’edizione seguente si presenta con Il diluvio universale che le vale l’undicesimo posto. Il 2018 è invece l’anno del miglior piazzamento per l’artista ligure: Il mondo prima di te, singolo tre volte disco di platino, raggiunge il podio ma si ferma al terzo posto dietro ai vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente) e alla band Lo Stato sociale. L’ultima partecipazione in ordine di tempo risale al 2021, durante il primo Sanremo senza pubblico, con l’attuale direttore artistico Amadeus. Dieci (doppio disco di platino), il brano di quella edizione, arriva settimo. Alla prossima kermesse della musica italiana propone il singolo Sinceramente che l’artista riassume così: «Questa canzone spiega che se mi lasci i miei spazi e sono libera, allora io sono tua». Annalisa ormai da anni si presenta come una delle regine del pop italiano insieme a Elodie. E i numeri sembrano darle ragione: 2,5 milioni di dischi venduti dall’inizio della carriera secondo la Fimi.

Il testo di «Sinceramente» di Annalisa

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua



