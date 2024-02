«Nessun danno cardiaco, ma serviranno ulteriori esami». Come sta Guido Crosetto dopo il ricovero d’urgenza per i dolori al petto

È in buone condizioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, anche se dovrà sottoporsi a ulteriori esami medici per accertare le cause del malore che lo ha spinto ieri sera a presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, dove è poi stato ricoverato e sottoposto ad accertamenti urgenti. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute arrivano dallo stesso ministero della Difesa. Gli esami condotto dopo l’avvisaglia di un «perdurante dolore al petto hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci», informa la Difesa, aggiungendo che nelle prossime ore Crosetto, «le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami per accertare le cause del malore». Dal ricovero ospedaliero il ministro ha voluto intanto inviare i suoi ringraziamenti «per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l’affetto testimoniato da tanti cittadini comuni».

