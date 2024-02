Ferrara, inneggiarono a Hitler durante una cena: 24 indagati per apologia di fascismo e istigazione all’odio razziale

Un gruppo di 24 persone è indagato per apologia di fascismo, istigazione all’odio razziale, minacce e vilipendio alle Forze armate. Da questa mattina, martedì 14 febbraio, dalle prime ore del giorno, sono in corso a Ferrara le perquisizioni nelle abitazioni di ciascun partecipante a una cena che si è tenuta in un ristorante pochi giorni prima di Natale, durante la quale in più occasioni i commensali hanno inneggiato ad Adolf Hitler e al nazismo. Durante la serata sono anche stati diffusi dei volantini contenenti minacce alle forze dell’ordine. L’operazione soprannominata «Bravi ragazzi» è coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, mentre i provvedimenti di perquisizione sono eseguiti dalla polizia di Ferrara, Bologna e Ravenna. Tra le squadre coinvolte, anche gli agenti specializzati della polizia postale che dovranno analizzare il materiale informatico contenuto sui dispositivi sequestrati. Gli accertamenti sono necessari anche per verificare se quello segnalato è stato un episodio isolato o se il gruppo è più strutturato.

Leggi anche: