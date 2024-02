La ministra Santanché si lamenta della coda dei taxi sui social. Scoppia l’ironia: «Dillo a te stessa, sei tu al governo» – Il video

Torna ad arrabbiarsi la ministra del Turismo Daniela Santanché contro le lunghe code per prendere un taxi. Su X ha diffuso un video che riprende decine e decine di persone in attesa e ha commentato: «La coda per i taxi a Roma Termini: bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!!». Diventato virale, in molti nei commenti le fanno notare – ironicamente ma non troppo – che lei stessa è al governo. «In effetti bisognerebbe farlo presente al ministro del turismo», scrive un utente. «Il duro attacco di Daniela Santanchè a Santanchè Daniela», «Brava Daniela, ma vediamo chi è contro la liberalizzazione delle licenze», incalza un altro facendo riferimento allo scontro sul Decreto Asset e alle licenze taxi. Per quanto riguarda lo status dei tassisti, il nostro Paese è stato di recente bacchettato anche dal Wall Street Journal. In un’inchiesta di Eric Sylvers, si mette in luce come le lunghe file dei taxi siano il simbolo di un’Italia stagnante dal punto di vista economico. Questo perché, secondo il media finanziario, «per anni i tassisti italiani si sono messi al riparo dalla concorrenza facendo pressioni per limitare il numero di licenze per i taxi e per limitare le società di sharing come Uber. I sindaci che cercano di affrontare i tassisti possono andare incontro a scioperi e blocchi stradali che paralizzano le città».

