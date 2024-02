Portula (Biella), si presentano in 30 al concorso per un posto in Comune: tutti bocciati

Trenta candidati a un concorso per un posto da dipendente comunale, tutti e trenta bocciati. È accaduto a Portula, in provincia di Biella, dove l’amministrazione del municipio aveva bandito un concorso per un posto da istruttore amministrativo. Nessuno dei candidati è però riuscito a superare la prova scritta e, quindi, a passare le selezioni per sostenere il colloquio orale. Il contratto prevedeva 30 ore settimanali e il trattamento economico per il posto era fissato a quasi 19mila euro di stipendio all’anno, almeno inizialmente, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o da norme contrattuali. Tutta da rifare, quindi, così il comune di Portula – per ricoprire il posto vacante dopo che nei mesi scorsi una storica dipendente aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in un’altra città – ha già pubblicato un nuovo bando e, questa volta, ha previsto una preselezione fissata al 27 febbraio, che anticipi la prova scritta.

