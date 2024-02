Boato nella sala con Meloni in prima fila a Gioia Tauro, la scorta in allerta. E la premier scoppia a ridere – Il video

Attimi di paura a Gioia Tauro per un fortissimo rumore che ha interrotto il discorso del governatore calabrese. Finché non è stato chiaro dell’assenza di pericolo

Stava parlando da qualche minuto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, quando all’improvviso un boato ha gelato tutti i presenti a Gioia Tauro, compresa Giorgia Meloni, seduta accanto a Raffaele Fitto. Occhiuto come tutti per alcuni secondi sono rimasti impietriti, finché qualcuno ha fatto segno al governatore calabrese per tranquillizzarlo. Il boato sarebbe partito dalla casse, per un problema al sistema audio. Nessun pericolo quindi, ma intanto la scorta della premier si era attivata. Ed è proprio guardando loro che la premier viene ripresa dalle telecamere di Videocalabria mentre scoppia in una fragorosa risata, ad esorcizzare lo spavento che ha colpito tutti, compresi gli addetti alla sicurezza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

