All’Eurovision i Jalisse o Loredana Berté, ecco i finalisti di «Una voce per San Marino»: fuori dai giochi Annalisa e Mahmood

Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, né Annalisa né Mahmood avrebbero espresso il desiderio di partecipare a Una voce per San Marino, porta secondaria rispetto al Festival di Sanremo per accedere all’Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Al contrario, avrebbero tentato questa strada altri grandi nomi della musica italiana, come i Jalisse. O, forse, Loredana Berté, per la quale rimane accesa la speranza di poter infastidire l’ex marito. Obiettivo dichiarato dalla cantante a Domenica In, quando aveva espresso il suo rammarico per non aver vinto Sanremo: «Arrivare seconda o terza non me ne frega niente, ma volevo arrivare prima ed andare all’Eurovision per rompere le palle al mio ex marito, ma non ci sono riuscita. In Svezia posso andare quando mi pare certo ma in quel contesto era perfetto». Sarebbero adesso in corso i lavori per provare a realizzare il suo sogno: «l’intenzione di partecipare c’è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi dell’artista le permetteranno di essere a tutti gli effetti l’ottavo big in gara. Lo sapremo nei prossimi giorni» hanno fatto sapere dall’organizzazione del festival. La rosa completa dei nomi in lizza è stata ufficializzata oggi, 19 febbraio, nella cornice dell’hotel Westin di Milano, da San Marino Rtv.

I finalisti

A rappresentare il piccolo Stato indipendente tra la Romagna e le Marche sarà un artista tra: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago e Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad. L’evento, organizzato da San Marino RTV e Media Evolution e trasmesso in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Il vincitore verrà annunciato nel corso della finale del 24 febbraio. A presentarla, Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Parteciperanno anche in qualità di ospiti Riccardo Cocciante, Al Bano e Mogol.

Leggi anche: