No! Questa foto non mostra Navalny mentre fa il saluto nazista

Un’immagine di Alexei Navalny con il braccio teso e il volto di Hitler tatuato sul petto. Questo è il contenuto che viene condiviso sui social mentre l’oppositore di Vladimir Putin morto il 16 febbraio a Kharp, città russa oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico scontava una pena per «estremismo». La causa ufficiale della morte secondo la Russia è un’embolia susseguente a un arresto cardiaco. Mentre il cadavere non si trova, si fanno sempre più concrete le teorie su un avvelenamento con il Novichok. L’agente nervino era stato già somministrato dal Cremlino a Navalny nel 2020, mandandolo in coma per oltre un mese. Navalny non ha mai celato le sue passate idee nazionaliste e in certi casi razziste, ma sicuramente non è lui la persona che fa il saluto nazista nella foto.

Per chi ha fretta:

Quello nell’immagine non è Navalny.

La foto originale circola almeno dal 2013 e mostra un’altra persona, molto diversa da lui.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Pazzesco pur di oscurare il massacro dei n4zi.on4list z1o.n1st in Palestina. 14.000 bambini uccisi Si piange un n4zista dissidente di Putin E la brigata ebraica chiede di intitolare una via al Nazista Navalny eroe dissidente e se lo dice Gramellini che venera il battaglione Azov… È follia, ebrei che chiedono dignità per una persona che li avrebbe sterminati tutti. Siamo alle cozze. Nella foto Navalny con il braccio teso nel saluto N4zist4 che sfoggia un tatuaggio sul petto:; la faccia di Adolf Hitler. Eroi dei nostri tempi…

Non è Navalny

La persona mostrata mentre fa il saluto nazista non è Navalny, come riscontrato da una verifica del 2021. Il volto del dissidente è stato incollato con un fotomontaggio sul collo di un uomo corpulento con il viso di Hitler tatuato sul pettorale sinistro. Un soggetto ben diverso da Navalny. L’immagine priva di modifiche appare in un articolo del sito Oxu.az sul tema immigrazione.

Ciò non toglie che nel passato non sia mancato il nazionalismo. Nel 2007 l’oppositore di Putin espose le proprie opinioni contro l’immigrazione definendo i musulmani come «scarafaggi» in uno spot a favore delle armi pubblicato per lanciare il suo movimento, Narod.

Conclusioni

L’uomo raffigurato con un tatuaggio di Hitler nel petto, mentre effettua un saluto nazista in mezzo a una strada in Russia, non è affatto Navalny. Si tratta di un fotomontaggio.

