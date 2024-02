Ursula von der Leyen si ricandida alla guida della Commissione Ue: «L’Europa è casa mia». A marzo a Bucarest l’indicazione ufficiale del Ppe

Ursula von der Leyen ha annunciato questa mattina di volersi ricandidare alla guida della Commissione europea per altri cinque anni. L’annuncio, previsto da tempo, è stato dato dalla presidente uscente dell’esecutivo Ue a Berlino, nel corso della riunione della direzione della Cdu, il partito cristiano-democratico tedesco da cui proviene. «Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell’Europa. L’Europa per me è casa e oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un secondo mandato», ha detto von der Leyen parlando in conferenza stampa accanto al presidente della Cdu Friedrich Merz. «In questi cinque anni non solo è cresciuta la mia passione per l’Europa, ma anche la mia esperienza su quanto questa Europa può realizzare per i suoi

cittadini», ha aggiunto. La direzione della Cdu ha deciso subito dopo di sostenere all’unanimità la ricandidatura dell’ex ministra di Angela Merkel. Ora von der Leyen punta a diventare ufficialmente la candidata del Ppe alla (ri)elezione alla guida della Commissione europea: l’approvazione formale, che appare al momento scontata, è in programma al congresso del Ppe in programma a Bucarest i prossimi 6-7 marzo. A indicare il prossimo presidente della Commissione saranno il prossimo autunno i capi di Stato e di governo dei 27, sulla base dei risultati del voto (6-9 giugno) per il Parlamento europeo, chiamato a dare il suo gradimento alla nuova Commissione.

