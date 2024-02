Regeni, inizia il processo. La famiglia: «Abbiamo atteso questo momento per otto anni»

Oggi, 20 febbraio, ha avuto luogo presso la Corte d’Assise di Roma la prima udienza sul caso della morte di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Il procedimento vede imputati quattro 007 egiziani (finora mai comparsi): Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse, a vario titolo, sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. I quattro imputati non erano, ovviamente, in aula, posto che sulla notifica nei loro confronti si è svolto un lungo conflitto con le autorità egiziane che hanno sempre rifiutato di trasmettere gli atti di Roma. Presenti invece i legali d’ufficio, che hanno sollevato diverse eccezioni, sulle quali la Corte si esprimerà il prossimo 18 marzo. Presenti anche i genitori di Giulio, Claudio e Paola, che hanno dichiarato: «Oggi è una giornata molto importante». «Erano otto anni che aspettavamo questo momento – ha fatto eco l’avvocato Alessandra Ballerini, legale assieme al collega Giacomo Satta dei genitori di Giulio – . Finalmente speriamo che il processo possa partire. Sono state sollevate le questioni preliminari che erano già stata rigettate in tutte le altre aule di giustizia: speriamo, dopo la decisione della Consulta che rafforza molto la nostra posizione, di potere avere un processo contro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio». Il 27 settembre scorso la Corte costituzionale aveva di fatto sbloccato il processo, accogliendo il ricorso del gup di Roma circa l’applicazione della riforma Cartabia che impediva di celebrare il dibattimento in contumacia se non si aveva la certezza che gli imputati – in questo caso gli agenti della sicurezza del Cairo – avessero ricevuto notifica del procedimento in corso nei loro confronti. Un nodo su cui si è dibattuto anche oggi, tra le contestazioni delle difese e la risposta del pm che ha ricordato come a suo avviso la questione sia stata sostanzialmente superata con la decisione della Consulta.

Leggi anche: