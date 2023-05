Caso Regeni, il gup di Roma ha deciso: gli atti del processo andranno alla Corte Costituzionale

Il gup di Roma ha deciso: gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni andranno alla Corte Costituzionale. Il giudice ha accolto dunque la richiesta della procura, chiedendo alla Consulta di esprimersi sulla questione relativa all’assenza degli imputati, i quattro 007 egiziani accusati della scomparsa del ricercatore nel 2016. Una decisione che ha l’obiettivo di superare la stasi del processo e accelerare l’iter giudiziario. La richiesta del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e dell’aggiunto Sergio Colaiocco riguardava la questione di costituzionalità dell’art. 420 bis del codice penale. In particolare, il passaggio modificato dalla riforma Cartabia in cui non si prevede che si possa procedere in assenza dell’accusato «nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o residenza dell’accusato stesso». Questa, commenta Lo Voi, «era l’unica possibilità per poter celebrare il processo, salvo ipotizzare delle modifiche legislative di cui per la verità non si vede alcuna proposta. Abbiamo ritenuto che fosse opportuno portare all’esame della Corte Costituzionale la questione. Vedremo cosa deciderà la Consulta e ci regoleremo di conseguenza».

Prima della decisione del gup, fuori dal tribunale di Roma si è svolto un sit-in in solidarietà della famiglia di Giulio Regeni, a cui ha partecipato anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico. «Tutta la gente che è qui sta a dimostrare che non è una storia di famiglia ma è una storia che riguarda la dignità di questo Paese e la sicurezza di tutti i cittadini nel mondo», aveva detto prima della decisione l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Giulio Regeni. Al termine dell’udienza, sono stati gli stessi genitori del ricercatore scomparso a commentare la decisione del gup: «C’è una speranza in più, speriamo che questa sia la volta definitiva e che venga sancito che questo processo si può e si deve fare».

