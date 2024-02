Quest’immagine di Trump e Putin a cena al ristorante è generata con AI

L’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump e il presidente della Russia Vladimir Putin, a cena assieme, seduti dallo stesso lato del tavolo di un ristorante mentre bevono vino, sia rosso che bianco. Questo è quello che si vede in un’immagine nelle ultime ore virale sui social. Il contenuto circola poche ore dopo le dichiarazioni del leader del Cremlino, che a sorpresa ha detto di preferire Joe Biden a Trump come candidato alle prossime elezioni presidenziali negli Usa. Nei giorni precedenti Putin ha rilasciato un’intervista al controverso giornalista statunitense Tucker Carlson, primo giornalista occidentale a riuscirci dall’inizio della guerra in Ucraina, nella quale non ha mancato di snocciolare informazioni false utili alla propaganda russa. Ad ogni modo, l’immagine di Trump e Putin a cena al ristorante oggetto di questo articolo è generata con AI.

Per chi ha fretta:

L’immagine mostra i segni dell’intelligenza artificiale.

Calici e posate sono deformate e posizionate in circostante non naturali.

La mano di Putin è gigantesca rispetto al corpo.

L’ultima cena assieme di Trump e Putin è stata nel 2017, in un contesto ben diverso: il G20.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«STAI GUARDANDO UN FILM…… ABBIAMO I MIGLIORI PRODUTTORI !!!»

La criptica didascalia non lo menziona ma diversi segni mostrano che l’immagine di Trump e Putin a cena al ristorante è generata con AI. Una ricerca inversa permette di risalire a una versione a maggiore risoluzione pubblicata sul sito 9Gag. Lì, i segni del passaggio dell’intelligenza artificiale sono ancor più evidenti.

L’immagine è generata con l’intelligenza artificiale

Nel bicchiere di vino rosso di fronte a Putin è immersa una posata o una bacchetta – si fa fatica a distinguere – che sembra fondersi nel vetro. La zona tra i due calici è molto confusa: si vede una forchetta senza manico quella che sembra la base di un altro calice, che però non prosegue non resto del bicchiere. La stranezza più evidente si nota nel piatto di fronte a Trump, nel quale le punte di una forchetta di sciolgono nel manico di un cucchiaio dalla forma insolitamente appuntita. Infine, desta sospetto anche la strana poltiglia nel piatto di Putin. Sicuramente non ha l’aspetto di un piatto degno del ristorante raffinato dove i due cenerebbero. Potrebbe essere l’avanzo di una pietanza parzialmente consumata? Forse. Ma andrebbe chiarito perché il piatto è rimasto pulito tutt’intorno. La mano di Putin risulta essere troppo grande rispetto al corpo.

Ultima ma non per importanza è la posizione dei due bicchieri di vino bianco. Dove questi toccano il tavolo, il bicchiere cilindrico appare più avanzato rispetto al calice. Dove però i due si toccano in alto, la situazione si ribalta, e il calice appare più vicino all’obiettivo che ha scattato la foto. Un paradosso impossibile nella realtà che ha una sola spiegazione: l’immagine è stata manipolata e – molto probabilmente – generata con AI.

L’ultima cena di Trump e Putin nel 2017

Una foto così, e una cena tra i due leader avrebbe fatto notizia. Tuttavia, se si cerca su Google Trump Putin having dinner, si scopre che l’ultima volta che i due hanno mangiato assieme è stata nel 2017, nel corso del G20 di Amburgo nel luglio del 2017. I due erano seduti vicini nella tavola dei leader. Nel corso dell’evento si sono anche trattenuti in una conversazione di circa un’ora allo stesso tavolo, come si legge nell’articolo uscito all’epoca sul Washington Post.

Conclusioni

Circola un’immagine di Trump e Putin insieme a cena in un ristorante. L’immagine mostra i segni dell’intelligenza artificiale. L’ultima cena assieme di Trump e Putin è stata nel 2017, in un contesto ben diverso: il G20. Quindi, l’immagine di Trump e Putin a cena al ristorante è generata con AI.

