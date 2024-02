L’ingegnere che ha raccolto 8 mila euro per andare a studiare alla Nasa

Andrea Troise, ingegnere 25enne, ha raccolto ottomila euro in due giorni per andare a studiare alla Nasa. Lo ha fatto con il crowdfunding, per finanziare almeno una parte della retta per partecipare agli Space Studies Program che si tengono al Nasa Johnson’s Space Center di Houston in Texas. Troise ha vinto una borsa di studio da 12 mila euro. Ma gli mancavano gli altri ottomila per coprire tutte le spese. Intanto sta facendo il dottorato a Bari. E al Corriere della Sera racconta la sua esperienza: «Io sapevo di altre persone che hanno pagato percorsi di studio attraverso la raccolta fondi e allora la paura di dover rinunciare a questa occasione mi ha spinto a cimentarmi. Mi aspettavo il sostegno di parenti e amici, ma non immaginavo che sarebbe diventato virale».

Space Studies

Troise spiega di aver fatto partire la raccolta fondi «a due mesi dalla data del pagamento perché immaginavo che ci sarebbe voluto molto più tempo. Devo esprimere di cuore la mia infinita gratitudine nei confronti della comunità barese e di Casamassima, che è il paese in cui vivo. Ma sono immensamente grato ai donatori di tutta Italia». Poi spiega che vuole tornare per lavorare in Italia: «I soldi sono un mezzo, non un fine. Vorrei ambire all’obiettivo che non è quello di una remunerazione alta quanto a qualcosa che mi dia un po’ di più nella vita. In questo momento poi, vorrei provare a restituire con le competenze che spero di acquisire la fiducia che mi hanno dato tutti i donatori».

Il futuro

In futuro, spiega, gli piacerebbe «dare il mio contributo nel settore degli studi spaziali. Soprattutto nella mia regione. Vorrei fare la differenza ed essere dimostrazione che la fuga dei cervelli non è una necessità. La differenza si fa attraverso le competenze trasversali: serve tutto, dagli space lawyer che si occupano di legge fino ai medici specialisti. Nel mio dottorato mi occupo di ingegneria strutturale. Però mi piace il mondo dell’economia spaziale».

