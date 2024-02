Da «Pensati libero» a Chiara «Unica» come Ilary: i meme sdrammatizzano la rottura Ferragnez

«Pensati libera»: un abito, una profezia. O almeno secondo i meme. È di queste ore l’indiscrezione secondo cui l’amore targato Ferragnez si sarebbe infranto: Fedez e Chiara Ferragni pare si siano lasciati, con il rapper già andato via da casa City Life. Se dalla dimora della coppia tutto ancora tace, la questione sta già infiammando il web e la tipica polarizzazione del caso sta già facendo il suo corso. Se c’è chi ipotizza maliziosamente che possa trattarsi di una messinscena per distogliere l’attenzione dalle controversie giudiziarie che da mesi travolgono l’influencer, c’è chi non riesce a far altro che dispiacersi. Tuttavia, non manca chi cerca di sdrammatizzare.

Un documentario in arrivo?

L’iconico abito di Sanremo firmato dalla maison Dior con la scritta «Pensati libera» è finito nelle grinfie dei mematori social, che lo hanno fatto indossare a Fedez. Sulla versione di Ferragni, invece, la dicitura resta quasi invariata, ma – nonostante cambi solo una lettera – il significato cambia del tutto: «Pensati libero». Qualcuno ironizza anche sugli alimenti: Se Fedez è nullatenente – come dichiarato da egli stesso – può dormire sonni tranquilli: almeno non dovrà pensare agli alimenti da passare all’ex moglie. Infine, tra i due litiganti, Netflix gode. Tra i numerosi meme già viralissimi c’è chi ipotizza, infatti, la produzione di un documentario seguendo le orme di un’altra celebrità il cui divorzio ha segnato la storia del mondo dello spettacolo. Il titolo (ironico) sarà: Unica: La vera storia di Chiara Ferragni.

I meme

