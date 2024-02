Terzo mandato ai sindaci, la Lega ritira l’emendamento. Rimane quello sui governatori, Salvini: «Vota il Parlamento, andiamo avanti»

La Lega ha ritirato l’emendamento per il terzo mandato ai sindaci, che riguarda i grandi comuni, quelli con più di 15mila abitanti. Proposta su cui il governo aveva già espresso parere negativo. Rimane invece sul tavolo, al momento, la proposta di modifica che riguarda il terzo mandato ai governatori. E che riguarda soprattutto il governatore del Veneto Luca Zaia. In relazione a questo punto Matteo Salvini, rispondendo alla domanda se i parlamentari della Lega accoglieranno l’invito di Balboni di ritirare l’emendamento sul terzo mandato ai Governatori, ha dichiarato ad Agorà Rai Tre: «Vota il Parlamento, andiamo avanti. Vota il Parlamento, non l’ascolteranno». Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, a Mattino Cinque ha avvertito: «Se non si mette ordine sul vincolo del terzo mandato rischiamo nei prossimi due-tre anni di avere un contenzioso tra governo centrale e Regioni quasi infinito».

Toti: «Un dibattito surreale»

«La Costituzione prevede che gli statuti e le leggi elettorali siano competenza esclusiva delle Regioni – ha aggiunto Toti -. Non so se vorrò fare il terzo mandato onestamente, vedremo se ci sono le condizioni per farlo, se è un vantaggio per la mia Regione e per la mia maggioranza politica. È una decisione che spetta ai territori, agli amministratori dei territori e soprattutto agli elettori». A detta di Toti, il dibattito sul terzo mandato è «surreale»: «Quando si parla del tema si semplifica molto. La legge sul terzo mandato e su tutto quanto riguarda i presidenti di Regione è stata recepita in modo diverso nelle Regioni, in Liguria ad esempio non è stata recepita subito ed è stata recepita in parte nella scorsa legislatura, il Veneto sta già facendo il terzo mandato e potrebbe andare verso il quarto, altre Regioni l’hanno recepita». «Il terzo mandato in Liguria si potrebbe comunque fare, non lo dico per interesse personale, noi abbiamo modificato la legge elettorale nella passata legislatura e quindi la prossima sarà di fatto la seconda della nuova era – conclude il governatore ligure -. Il Veneto di Zaia sta già celebrando il terzo mandato».

Leggi anche: