Valencia, in fiamme un palazzo di 14 piani. Le immagini del maxi incendio – Il video

Un incendio molto vasto si è sviluppato al quinto piano di un’edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, quartiere Campanar, dove sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco. Il rogo si è espanso nel giro di pochi minuti grazie all’azione del vento. Al momento non sono segnalate vittime ma in zona è stato montato un ospedale da campo. Un centro commerciale al piano terra dell’edificio è stato evacuato. Almeno due persone sarebbero ancora intrappolate nella zona interessata dall’incendio. Nell’edificio sono presenti 138 appartamenti e il centro di coordinamento delle urgenze della Comunità Valenciana ha chiesto rinforzi al centro di emergenza nazionale della Protezione civile.

Nell’incendio – secondo quanto riportato da El Pais – sono rimaste ferite almeno sette persone: un vigile del fuoco curato per una frattura e due suoi colleghi che hanno inalato fumo, oltre a quattro civili, tra cui un minore, sempre per inalazione di fumo. I servizi di emergenza riferiscono che sul posto sono intervenute 22 squadre, oltre a 6 unità Samur e 2 unità di supporto vitale di base. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa. Il presidente della Generalitat, Carlos Mazón, e il sindaco di Valencia, María José Catalá, si trovano nel punto dell’incendio, situato all’incrocio tra le vie General Avilés e Maestro Rodrigo.

