Tajani e la conferma a segretario di FI: «Io al cospetto del Maradona della politica. Che non c’è più» – Video

La conferma è scontata visto che Antonio Tajani è l’unico candidato alla segreteria di Forza Italia. Ma in ogni caso, l’emozione all’apertura del congresso del partito, riunito per due giorni al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma: «Non è facile. Mi trovo come un giocatore della squadra di Maradona che deve giocare la finale della champions ma Maradona non c’è più. Per fare quello che faceva Maradona ho una sola possibilità, chiedere aiuto alla squadra e alla curva. La squadra siamo noi, la curva sono gli elettori, Maradona è Berlusconi». I mille delegati provenienti da tutta Italia eleggeranno, oltre a Tajani, quattro vice: Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Stefano Benigni e Alberto Cirio.

Il ruolo di ministro

Sui singoli temi Tajani ha parlato soprattutto di Medioriente spiegando che «continuiamo a lavorare per la pace purtroppo lontana. Abbiamo sostenuto Israele, pianto la caccia all’ebreo del 7 ottobre» e «comprendiamo la necessità di reagire ma abbiamo il dovere» di dire agli israeliani «di comportarsi secondo le regole di umanità e civiltà che condividiamo con loro e non accetteremo una soluzione che prevede la cancellazione di Israele dalla cartina geografica» ma serve anche la garanzia che i palestinesi possano «realizzare il proprio sogno» perché “se è vero che la Russia non è Putin è vero anche che i palestinesi non sono Hamas».

Le polemiche nel centrodestra

«Non c’è nessuna crisi nel centrodestra lo dico a tutti nostri avversari politici: andremo avanti fino alla fine della legislatura». Ha aggiunto Tajani: “Però non siamo uguali, siamo forze politiche diverse e se FI è al governo dobbiamo dire grazie al nostro Maradona», Silvio Berlusconi, «e che ha creato il sistema dell’alternanza e fermato la gioiosa macchina da guerra. Rivendichiamo il nostro ruolo». Meloni, nel saluto inviato al congresso ha fatto un endorsement totale a Tajani: «Antonio e il gruppo dirigente ha saputo raccogliere una eredità politica e Fi continua a essere un punto di riferimento per una parte significativa degli elettori di centrodestra».

