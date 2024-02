Fiumicino, una hostess scopre di essere stata licenziata e si sfoga sugli alcolici del duty free – Il video

A condividere i filmati delle telecamere di sicurezza è la pagina social Welcome to Favelas

Ha scoperto di essere licenziata e ha reagito distruggendo le bottiglie di alcolici nei negozi del duty free. Succede all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove una hostess di Air Malta ha costretto gli agenti della sicurezza a intervenire dopo aver sfogato la sua rabbia contro alcuni prodotti esposti sugli scaffali. A pubblicare il video dell’accaduto è la pagina social Welcome to Favelas, che precisa: «Va anche detto che spesso il personale di volo è stressato da orari disumani e i crolli nervosi non sono rari». Nel filmato delle telecamere di sicurezza si vede la hostess avvicinarsi a un espositore dell’area duty free dell’aeroporto di Fiumicino. A un certo punto, inizia a scaraventare le bottiglie di alcolici sul pavimento, fino a quando lo scaffale è vuoto. In un secondo video, si vede l’area antistante al negozio recintata da un nastro di Ita Airways. Sul pavimento ci sono ancora l’alcol e i cocci di bottiglia.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Foto/Video: Welcome to Favelas

