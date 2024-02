Geolier super ospite dei The Kolors al Forum di Assago: la band gli dedica una versione funk di “I p’ me, tu p’ te”- Il video

Ci sarà anche Geolier al concerto del 3 aprile al Forum di Assago dei The Kolors. Ad annunciarlo è la stessa band napoletana, che ha pubblicato su Instagram il video di una videochiamata con il secondo classificato dell’ultimo Festival di Sanremo. «T vulimm bene, Emanuè!», scrivono i The Kolors. Nel filmato, il gruppo napoletano suona una versione urban funk di I p’ me, tu p’ te, il brano che Geolier ha portato poche settimane fa sul palco del Teatro Ariston. E il rapper partenopeo sembra apprezzare: «Madonna mia, bellissimo. Ci vediamo al Forum, guagliò», dice Geolier collegato in videochiamata mentre prende il sole in spiaggia. Quello del 3 aprile sarà il primo live dei The Kolors al Forum di Assago, dopo il trionfo di Italodisco e il successo di Un ragazzo una ragazza al Festival di Sanremo.

