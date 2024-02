Sanremo 2024, Geolier – «I p’ me, tu p’ te»

Ancora un esordio quest’anno e ancora una volta nel segno di Napoli e del rap. Dalla musica leggera di Massimo Ranieri a Peppino di Capri, da Gigi D’Alessio a Nino D’Angelo e ultimamente l’hip hop di Clementino e Rocco Hunt. Il rapper Geolier entra nella galassia degli artisti napoletani e campani che portano avanti la bella musica cantata nel proprio dialetto di origine. Così sarà anche per I p’ me, tu p’ te il brano con cui Geolier si esibirà sul palco dell’Ariston: «Sto qua in napoletano e per me già è tanto», ha detto ringraziando Amadeus per averlo scelto. Perché Emanuele Palumbo, in arte Geolier (“secondino”, in francese), è fiero delle sue origini. Nasce infatti il 23 marzo 2000 a Napoli crescendo nel quartiere di Secondigliano, periferia nord della città tristemente nota per episodi di disagio sociale e casi di cronaca legati alla criminalità organizzata. La sua terra è presente non solo nella lingua che impiega, ma anche nei testi: P Secondigliano è il suo singolo di esordio nel 2018. In breve tempo, grazie ai due album di successo Emanuele (2019) e Il Coraggio dei bambini (2023), e collaborazioni come quella con Shablo e Sfera Ebbasta in M’ Manc (certificato 5 volte disco di platino), si afferma come uno degli astri nascenti della scena rapper italiana. Il suo inedito per Sanremo 2024 parlerà «di una coppia che si ama troppo e che riesce a capire che è arrivato il momento di dividersi». È uno dei favoriti e ha già annunciato che molti fan si stanno preparando per sostenerlo nella trasferta: «Da Napoli stanno venendo i pullman per febbraio».

Il testo di «I p’ me, tu p’ te» di Geolier

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te



Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: