AAA cercasi peluche su Chi l’ha visto. L’appello di una mamma di Settimo Torinese per la figlia autistica

«AAA cercasi disperatamente peluche. Avete trovato un pupazzo identico a questo, solo più vissuto e malandato? Significa molto per mia figlia autistica». Questo l’appello che si legge sulla pagina Facebook di “Chi l’ha visto?”, lanciato da una mamma dalle case Gescal, a Settimo Torinese. «Da quando è sparito non fa altro che piangere, ha passato tutte le sue avventure con lui. Può essere caduto quattro giorni fa dal balcone per sbaglio. Se qualcuno lo ha trovato o sa qualcosa, chiedo gentilmente di mettersi in contatto», scrivono nell’avviso.

Il peluche raffigura Tappo, l’amico del personaggio Disney Winnie The Pooh. «Se si sa che modello è mi offro nel regalarglielo volentieri… So cosa vuol dire ho un bimbo autistico…», commenta un utente. «Magari se non si dovesse trovare quello originale, potrebbe essere un’idea, sostituirlo con uno simile». Qualcuno si offre di fare una colletta per ricomprarlo, qualcun altro fornisce ulteriori consigli nelle ricerche. Intanto il post ha superato le duemila condivisioni. Sperando che almeno con questo appello la piccola di Settimo Torinese abbia al più presto il suo peluche.

