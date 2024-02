Chiara Ferragni rompe il silenzio: «Sono stata zitta per troppo tempo». E Fedez la fa difendere (a Muschio Selvaggio) da David Parenzo

«Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare». Con un post, pubblicato sulle sue storie di Instagram, Chiara Ferragni ha interrotto il silenzio social linkando l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ripercorre le sue vicende giudiziarie. La stessa Ferragni ha anche annunciato, commossa, che il link dell’intervista era stato aperto da oltre 1,6 milioni dei suoi follower.

David Parenzo, ospite a Muschio Selvaggio, ha invece commentato quella che è considerata come la puntata scandalo che avrebbe aperto una crisi tra l’influencer e Fedez. Quella in cui il rapper ha ospitato Marco Travaglio e Capezzone. In quella occasione il direttore del Fatto Quotidiano dichiarò: «Sei fissato con Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi». Una puntata in cui Fedez non sembra aver preso le distanze da quelle dichiarazioni. Oggi chi difende l’influencer è Parenzo che, in un audio diffuso dal podcast, ha dichiarato: «Io non condivido il modo in cui Travaglio ha definito la dottoressa Ferragni come una Wanna Marchi. Primo, non c’è alcuna condanna di nessun tipo. Vorrei che il dottor Travaglio fosse garantista». Non proprio una strategia low profile, ma forse un tentativo nel porre rimedio alla situazione.

