No! Questa foto non mostra gli attuali prezzi della benzina «al confine tra Italia e Svizzera»

In realtà la foto ha oltre dieci anni e sconti simili si vedono solo a Livigno, non lungo tutto il confine

Il cartellone di un distributore di benzina con prezzi da fare gola a chiunque. Quasi la metà rispetto rispetto alle tariffe medie del periodo. Si sostiene che quelli siano i prezzi al confine tra Italia e Svizzera». In realtà la foto ha oltre dieci anni e sconti simili si vedono solo a Livigno, non lungo tutto il confine. In ogni caso, la foto scattata a Livigno non mostra prezzi attuali

Per chi ha fretta:

Circola una foto che mostra dei prezzi della benzina bassissimi, secondo chi la condivide «al confine tra Italia e Svizzera».

La foto è stata scattata più di 10 anni fa a Livigno.

I prezzi mostrati non sono attuali.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nell’immagine si legge:

«Ecco il prezzo del carburante al confine tra Italia e Svizzera. E noi? Lo paghiamo circa il 50% in più… E’ una vergogna… FATE GIRARE».

La foto scattata a Livigno non mostra prezzi attuali

Si tratta di un’immagine che circola già da oltre 10 anni, come si può constatare in questo post condiviso nel gennaio del 2012 sempre su Facebook.

La foto venne condivisa già nel 2011, come dimostrato da questo post:

Il distributore mostrato si trova in ogni caso a Livigno, località sciistica della Lombardia che costituisce zona franca. Nel territorio del comune lombardo al confine con la Svizzera, quindi, non si pagano le imposte e i dazi doganali. Per questo motivo, la benzina e diesel sono effettivamente molto più economici rispetto al resto del Paese, ma non – attualmente – tanto quanto indicato dal cartello. Il distributore dove è stata scattata la foto si trova in Via Rasia, venendo da Nord prima del centro cittadino, sulla destra. Allo stesso distributore, nel momento in cui viene scritto questo articolo, il 20 febbraio 2024, la benzina senza piombo, costa 1,373 euro al litro. Il caso è comunque limitato alla città di Livigno e non a tutto il confine con la Svizzera. Per confronto, nei comuni vicini raramente il prezzo scende sotto 1,80 euro al litro.

MAPS / GOOGLE | Il distributore Eni (ex Agip) dove è stata scattata la foto così come appariva nel novembre del 2018

Conclusioni

Circola una foto che mostra dei prezzi della benzina bassissimi, secondo chi la condivide «al confine tra Italia e Svizzera». La foto è stata scattata oltre 10 anni fa a Livigno. I prezzi mostrati non sono attuali.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: