Südtirol-Bari, il giocatore Matino colpisce il raccattapalle. Le immagini indignano, poi le scuse

«Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare ‘violenza’ (piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare morte solo perché sono napoletano». A scriverlo su Facebook Emmanuele Matino, il difensore del Bari che ieri, durante la partita contro il Sudtirol a Bolzano, persa dai pugliesi per 1-0, ha colpito al petto un raccattapalle. Le immagini della colluttazione sono finite sui giornali. Come mostrano le videocamere di DAZN, Matino ha colpito al petto un raccattapalle, accusando l’uomo di perdere tempo e di non restituirgli il pallone in velocità. L’arbitro Maria Ferrieri Caputi non si è accorta del gesto e quindi il giocatore non è stato sanzionato.

Le scuse di Matino

