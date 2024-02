Drusilla Foer ricoverata per una polmonite bilaterale: «Mi sto curando» – Il video

Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, è ricoverato per una polmonite bilaterale a causa della quale ha dovuto cancellare e rimandare alcuni suoi spettacoli in giro per l’Italia, come Venere Nemica al Teatro Galli di Rimini il prossimo mercoledì 28 febbraio. A rassicurare follower e ammiratori è l’alter ego di Gori, il personaggio Drusilla Foer che fu co-conduttrice di Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo nel 2022. Nel video che ha postato sui social si vedono alcuni familiari intorno al suo letto d’ospedale. C’è chi le ricorda che ormai ha una certa età, chi la invita a riprendere a camminare lentamente, chi suggerisce che forse dovrebbe iniziare a pensare agli eredi e redigere un testamento. «Ma, ma, cosa dite? Uccellacci del malaugurio», scherza Drusilla, «ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora!». Il messaggio si conclude con un pensiero ai fan: «Ci vediamo presto».

