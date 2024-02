Ryanair alzerà i prezzi dei biglietti aerei in estate: ecco di quanto aumentano e perché

Il colosso aereo Ryanair si accinge ad aumentare i prezzi dei biglietti del 5-10% questa estate a causa dei ritardi nella consegna di nuovi aerei da parte di Boeing. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato della compagnia, Michael O’Leary, il quale avverte del rischio tutto questo possa comportare una riduzione della capacità di Ryanair di offrire posti a bordo. O’Leary ha spiegato che, sebbene fossero attese 57 consegne di Boeing 737 Max 8200 entro marzo, si prevede che per l’estate ne arriveranno solo tra i 40 e i 45. Boeing ha iniziato ad avere difficoltà a seguito di un incidente in cui un 737 MAX 9 della compagnia Alaska Airlines ha perso un portellone poco dopo il decollo. I successivi aumenti dei controlli sul veicolo, da parte delle autorità statunitensi, hanno così rallentato la produzione e i tempi di consegna. Per i clienti della compagnia si tratta di un’ulteriore stangata in arrivo da parte di Ryanair che già lo scorso anno ha annunciato l’aumento dei prezzi dei biglietti e l’addio ai voli low cost a causa delle nuove direttive sul caro voli inserite nel decreto Asset e Investimenti del governo Meloni.

