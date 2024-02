No! Questa foto di un cane trascinato da un’auto non è stata scattata in Italia

Le immagini vengono condivise come se fossero recenti, ma risalgono al 2020 in Albania, dove il responsabile è stato identificato e multato

Un cane trascinato da un’auto su una strada sporca. Questo è quello che si vede in numerose condivisioni su Facebook di alcune immagini, invitando a rintracciare l’autore del gesto. Le foto, però, non sono recenti. Sono state scattate nel 2020 in Albania e l’uomo è stato individuato.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica, che circolano nel febbraio del 2024 lasciando presupporre che siano recenti (qui e qui altri esempi). Nella descrizione non si legge nulla, ma nell’immagine stessa appare la scritta:

Per favore fate girare questa foto fino che lo prendano questo pezzo di merda.

Le foto circolano sui social almeno dal 2020, quando sono apparse in questo post condiviso dalla pagina Bujqesi dhe Blegtori në Kosovë (in italiano: Agricoltura e Bestiame del Kosovo). Proprio al 2020, infatti, risale la vicenda, che si trova ben documentata sulla stampa online albanese. Il fatto è avvenuto in Albania, come suggerito anche dalla targa dell’auto. Si legge sull’edizione albanese di Euronews:

Le foto del cane trascinato scattate nel 2020 in Albania

L’organizzazione di volontariato Animal Rescue Albania (ARSA) ha denunciato lunedì la crudele uccisione di un cane che è stato trascinato da un’auto. Il fatto sarebbe avvenuto a Sukth, frazione di Durazzo. L’Arsa ha chiesto alle autorità di indagare e punire i responsabili. L’accusa era accompagnata da tre foto su Instagram, che mostravano una Renault Megane targata AA940YI e il cane labrador legato dietro. Il cane appare mentre cerca di liberarsi dal vincolo mentre l’auto inizia a guidare. Nella terza foto il cane sembra essersi arreso e senza dare alcun segno di vita.

La notizia è stata riportata anche dall‘Albanian Daily News dove si legge che il responsabile che era stato individuato il giorno stesso in cui si era diffusa la notizia, il 15 settembre 2020. L’uomo 50enne viene identificato come F.P. e – spiega la testata – è stato sanzionato con una multa salata.

Conclusioni

Circolano le immagini di un’auto che trascina un cane in strada. Le immagini vengono condivise chiedendo di arrestare l’automobilista. Le foto sono del 2020, scattate in Albania, dove l’uomo è già stato identificato e multato.

