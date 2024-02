Meloni e gli scongiuri sulla sfida di Draghi alla stampa estera: «Gli avete portato una sfiga…» – Il video

Durante la cena dei corrispondenti dell’Associazione Stampa Estera, la premier Giorgia Meloni è stata protagonista di un botta e risposta (ironico) dal palco dell’evento. La presidente dei corrispondenti, prima di presentare Meloni, ha infatti ricordato la prima cena di circa due anni fa quando l’allora premier, Mario Draghi, partecipò all’evento. «Approfitto per ringraziare Draghi che ci onorò della sua sua presenza nella prima cena e, che nel suo caso, fu anche l’ultima – ricorda la presidente -. Il suo governo cadde a soli due giorni da quella sera. Può essere una tradizione anche la caduta dei governi dopo le cene dei corrispondenti». La risposta di Meloni non si è fatta attendere. Prima di chiudere il suo intervento la premier è infatti tornata sulla battuta della presiedente dell’Associazione. «Non mi lancerò in una danza perché non è proprio il giorno giusto ma vi ringrazio se non altro per il buon auspicio perché mi avete invitato a questa cena e dopo avermi invitato mi avete spiegato che due giorni dopo che era venuto Mario Draghi… gli avevate portato una sfiga senza precedenti…», scherza Meloni. «Farò del mio meglio per allontanarmi da questa sala il prima possibile – conclude – e cercare di rimanere un pochino a governare questa nazione».

