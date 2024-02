«Gli Houthi hanno sabotato i cavi di comunicazione: problemi a Internet tra Europa ed Asia

Gli Houthi hanno messo fuori uso quattro cavi di comunicazione sottomarini tra l’Arabia Saudita e Gibuti. Un report del sito di notizie israeliano Globes sostiene che i danni stanno causando gravi interruzioni delle comunicazioni globali Internet tra Europa e Asia, in particolare nei paesi del Golfo e in India. I cavi danneggiati appartengono ai sistemi AAE-1, Seacom, EIG e TGN. Il cavo AAE-1 collega l’Asia orientale all’Europa attraverso l’Egitto, mettendo in comunicazione la Cina con l’Occidente. Il sistema Europe India Gateway (EIG) collega l’Europa a Egitto, Arabia Saudita, Emirati e India.

Proprio ieri il leader del gruppo Abdulmalik Al Houthi aveva annunciato nuovi attacchi con l’uso di droni. Ovvero mezzi senza pilota costruiti sul modello iraniano. Teheran è attualmente il principale alleato degli Houthi. A loro ha fornito non solo le armi, ma anche la tecnologia per la produzione in proprio di razzi e droni. Secondo il rapporto Usa i droni sciiti consistono in un siluro con un sistema di propulsione a elica capaci di colpire solo in attacchi monodirezionali. Secondo l’Istituto si tratterebbe di armi non veloci, ma efficaci contro navi lente, ormeggiate e obiettivi di grandi dimensioni.

