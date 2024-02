Scontro Todde-Briatore: «Dice che non viene più in Sardegna? Campiamo senza». Ma lui nega – Il video

Botta e risposta tra Flavio Briatore e Alessandra Todde, dopo che sui social era circolata una dichiarazione dell’imprenditore contro la neogovernatrice sarda. In uno screenshot diventato virale, Briatore avrebbe detto che in caso di vittoria della candidata del centrosinistra alle Regionali in Sardegna, lui sull’isola non avrebbe più messo piede. Parole che in realtà l’imprenditore non avrebbe mai pronunciato. Lo spiega lui stesso in un video in cui dice: «Leggo su parecchi siti di un mio presunto commento sul risultato delle elezioni in Sardegna. Non ho mai detto la frase che mi è stata attribuita». Da parte di Briatore, che a Porto Cervo ha il suo famoso Billionaire, nessuna posizione pregiudiziale sulla grillina. Alla quale anzi fa gli auguri: «Mi congratulo con la signora Alessandra Todde – dice Briatore – per il risultato ottenuto e le auguro buon lavoro». La smentita di Briatore arriva dopo che Todde aveva già commentato quelle dichiarazioni, con una replica stizzita: «Briatore dice che non verrà in Sardegna perché ho vinto io? È un problema suo. Noi riusciremo a campare lo stesso».

