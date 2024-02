L’Inter vola in solitaria: Atalanta ko per 4 a 0. I nerazzurri a +12 dalla Juve – Le foto

Continua la striscia positiva della capolista. L’Inter ha messo in mostra una prestazione di forza, battendo l’Atalanta con un sonoro 4-0, il secondo di fila dopo quello contro il Lecce, che non lascia spazio a interpretazioni. La squadra di Simone Inzaghi, con questo risultato, allunga in maniera significativa sulla Juventus, portandosi a +12 in classifica.

Matteo Darmian. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

L’Inter apre le danze al 26′ con un gol nato da un’incertezza del portiere atalantino. Carnesecchi, uscito per anticipare Mkhitaryan, perde il controllo del pallone che finisce sui piedi di Darmian. Il difensore nerazzurro, con freddezza, approfitta dell’errore e deposita la sfera in fondo al sacco con un tiro rasoterra che non lascia scampo.

Lautaro Martinez. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Al 47′, proprio allo scadere del primo tempo, arriva il raddoppio di Lautaro Martinez. Il ‘Toro, nonostante un primo controllo non impeccabile, riesce a inventarsi un tiro che si insacca in porta, sorprendendo un incolpevole Carnesecchi.

Federico Dimarco. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Dopo un rigore fallito da Lautaro, è Dimarco a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Al 54′, l’interista si avventa sulla palla respinta da Carnesecchi e, con un colpo di reni, insacca da pochi passi.

Davide Frattesi. Inter/Twitter

Il quarto e ultimo gol arriva al 72′, frutto di un tiro radiocomandato di Sanchez che serve Frattesi in area di rigore. Tuttavia, la gioia dura poco: Frattesi, per un problema all’adduttore, lascia il campo. Al suo posto Klaassen.

Il gol annullato a De Ketelaere (e perché)

La squadra bergamasca aveva trovato la rete del vantaggio grazie a un’incertezza della retroguardia interista. Dopo un’incomprensione tra Asllani e Bastoni, il pallone era stato recuperato da Pasalic che aveva tentato la conclusione, trovando però la pronta risposta del portiere neroazzurro Sommer. La sfera, però, era finita sui piedi di De Ketelaere che non aveva esitato a depositarla in rete. I giocatori dell’Inter, tuttavia, protestano per un presunto fallo di mano di Miranchuk che aveva preceduto il goal. L’arbitro Colombo, dopo aver atteso le indicazioni del VAR e visionato le immagini, constata che Miranchuk aveva effettivamente toccato il pallone con la mano, anche se non in maniera volontaria. La posizione innaturale del braccio, disteso e non in linea con il movimento del corpo, potrebbe aver influito sulla decisione finale del direttore di gara: gol annullato per De Ketelaere.

