La straordinaria longevità del giapponese Kazu Miura, a 57 anni ancora nel calcio che conta

Chi è il giocatore più anziano di sempre? Vista la sua straordinaria longevità, poche figure incarnano la dedizione e la passione per il pallone come Kazuyoshi Miura che, con i suoi 57 anni appena compiuti, prosegue la sua decennale carriera in forza all’Oliveirense, squadra che milita nella Liga Portugal 2 (l’equivalente della nostra Serie B). La carriera di Miura è un viaggio attraverso la storia e la geografia del calcio. Ha iniziato nel 1986 con il Santos in Brasile, per poi diventare il primo calciatore giapponese a calcare i campi della Serie A italiana con il Genoa.

A sinistra, Miura con la maglia del Genoa durante la partita contro la Lazio del 19 marzo 1995. A destra con la maglia dell’Oliveirense nella Liga Portugal 2 (foto Twitter/X).

La carriera

Nel corso della sua carriera, ancora in corso da 39 stagioni, ha militato in 15 club tra cui il Palmeiras in Sudamerica, il Sydney FC in Oceania, e il Dinamo Zagabria in Europa. Nel Paese del Sol Levante, ha indossato i colori di club storici come il Yokohama FC e il Vissel Kobe, diventando un’icona del calcio nipponico. Con 89 presenze e 55 reti, “King Kazu” è attualmente il secondo miglior marcatore della nazionale nipponica, riuscendo a trascinarla alla storica vittoria della Coppa d’Asia del 1992.

Kazuyoshi Miura insieme a Kylian Mbappe, Lionel Messi e Neymar a Tokyo,durante il tour giapponese del Paris Saint-German nel 2022.

Come Holly e Benji

La sua presenza, in particolare all’estero, è stata significativa nel calcio giapponese, contribuendo a elevare il livello e la popolarità dello sport, fungendo da pioniere per le future generazioni di calciatori del Sol Levante. Per gli amanti del genere, ricorda un po’ il protagonista del cartone animato “Holly e Benji – Due fuoriclasse”, dove il protagonista Oliver Hutton si trasferì in Brasile per diventare un giocatore professionista per poi mostrare il suo talento in Europa. In Italia, dopo di Miura, ricordiamo un altro straordinario giocatore che ha vestito le maglie del Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina: Hidetoshi Nakata.

